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काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे चरपोखरी बीडीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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सारण में बिहार बंद के दौरान ड्यूटी पर तैनात दो बीडीओ घायल हो गए। इसके विरोध में बीडीओ कुमार विमलादित्य ने काली पट्टी बांधकर काम किया। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर सभी बीडीओ के लिए सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की मांग की है।

काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे चरपोखरी बीडीओ

चरपोखरी, एक संवाददाता। सारण में बिहार बंद के दौरान विधि-व्यवस्था के लिए ड्यूटी पर तैनात दो बीडीओ के घायल होने की घटना के विरोध में बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर लगातार तीसरे दिन बुधवार को अपनी मांगों के समर्थन को लेकर चरपोखरी बीडीओ कुमार विमलादित्य ने काली पट्टी लगाकर सरकारी कार्यों का निर्वहन किया। घटना के विरोध में बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप कर सभी बीडीओ के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की है। ज्ञापन में प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में बॉडी प्रोटेक्टर,रायट हेलमेट,शील्ड,लेग गार्ड एवं आर्म गार्ड जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की गई है ताकि किसी भी आकस्मिक एवं जोखिम स्थिति में उनका तत्काल उपयोग किया जा सके।

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इसके अलावा स्थायी रूप से कम से कम दो प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की मांग की गई है जो ड्यूटी कार्यलय कार्य, जनसुनवाई, क्षेत्र भ्रमण एवं अन्य सभी शासकीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान उनके साथ रहें।

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