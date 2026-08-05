सेवा, पौधरोपण और गौसेवा के साथ मना विस अध्यक्ष का जन्मदिवस
बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार का जन्मदिवस सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकार के भाव से मनाया गया। इस दौरान केक काटकर मिठाइयों का वितरण किया गया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण किया और गौ माता को चारा दिया। कार्यक्रम में कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार का जन्मदिवस बुधवार को भारतीय जनता पार्टी गया जिला पूर्वी के कार्यकर्ताओं एवं आमजनों ने सेवा, समर्पण और सामाजिक सरोकार के भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया तथा मिठाइयों का वितरण किया। मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया तथा मुख्य सचेतक ने दूरभाष पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। अपने जन्मदिवस को समाज और प्रकृति के प्रति समर्पित करते हुए डॉ. प्रेम कुमार ने गांधी मैदान परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद मानपुर स्थित गौ रक्षिणी पहुंचकर गौ माता को हरा चारा एवं फल खिलाया तथा गौ संरक्षण का संकल्प दोहराया।
उन्होंने कहा कि हरित पर्यावरण और गौ सेवा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं।इस अवसर पर महिला कार्यकर्ताओं एवं दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही विष्णुपद क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन वितरित कर मानव सेवा का संदेश दिया गया। डॉ. प्रेम कुमार ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश एवं देशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विजय मांझी, पप्पू चंद्रवंशी, नीरज निश्चल, सुनील सिन्हा, संतोष सिंह, अजय कुशवाहा, मनोज चंद्रवंशी, स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य, सारिका वर्मा, मोहन लाल शर्मा, हरि यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।
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