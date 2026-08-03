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बिहार से असलहा लाकर तस्करी में दो तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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बिहार से असलहा लाकर तस्करी में दो तस्कर गिरफ्तार
बिहार से असलहा लाकर तस्करी में दो तस्कर गिरफ्तार

मिर्जापुर, संवाददाता। बिहार से असलहा लाकर जिले में तस्करी करने वाले दो तस्करों को विंध्याचल पुलिस ने सोमवार को धर दबोचा। उनके पास से एक तमंचा और एक पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है।

पुलिस की कार्रवाई

विंध्याचल कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक चंद्रभान सिंह, गणेश पांडेय मय हमराही संग गश्त पर निकले थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि अकोढ़ी गांव स्थित गौरीशंकर मंदिर के पास बाइक सवार दो संदिग्ध हैं। जो असलहा बेचने की बात कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दोनों संदिग्धों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से एक पिस्टल 32 बोर, एक कारतूस, एक तमंचा, कारतूस (315 बोर) बरामद हुआ। असलहा कब्जे में लेकर पुलिस दोनों को थाने ले आई। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों असलहा तस्कर हैं। बिहार के भभुआ से असलहा खरीदकर लाते हैं। उन असलहों को जिले व आस-पास के जनपदों में बेचते हैं। बिहार से 25 से 30 हजार में एक असलहा लाते हैं। यहां उस असलहे को 35 से 40 हजार रुपये बेचते हैं।

तस्करों की पहचान

पुलिस ने पकड़े गए तस्कर विंध्याचल के बभनी गांव निवासी राघवेन्द्र यादव व शहर कोतवाली क्षेत्र के रमईपट्टी निवासी राजेश यादव के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं बरामद को सीज कर दी गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि असलहा तस्करों के गिरोह के बारे में पता लगाया जा रहा है। जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उदाहरण में किस प्रकार के असलहे बरामद हुए?
उदाहरण में एक पिस्टल 32 बोर और एक तमंचा (315 बोर) बरामद हुए।
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