बिहार से असलहा लाकर तस्करी में दो तस्कर गिरफ्तार
4-गिरफ्तार असलहा तस्कर4-गिरफ्तार असलहा तस्कर4-गिरफ्तार असलहा तस्कर4-गिरफ्तार असलहा तस्कर4-गिरफ्तार असलहा तस्कर4-गिरफ्तार असलहा तस्कर4-गिरफ्तार असलहा त
मिर्जापुर, संवाददाता। बिहार से असलहा लाकर जिले में तस्करी करने वाले दो तस्करों को विंध्याचल पुलिस ने सोमवार को धर दबोचा। उनके पास से एक तमंचा और एक पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों तस्करों को जेल भेज दिया है।
पुलिस की कार्रवाई
विंध्याचल कोतवाल अजीत सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षक चंद्रभान सिंह, गणेश पांडेय मय हमराही संग गश्त पर निकले थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि अकोढ़ी गांव स्थित गौरीशंकर मंदिर के पास बाइक सवार दो संदिग्ध हैं। जो असलहा बेचने की बात कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से दोनों संदिग्धों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से एक पिस्टल 32 बोर, एक कारतूस, एक तमंचा, कारतूस (315 बोर) बरामद हुआ। असलहा कब्जे में लेकर पुलिस दोनों को थाने ले आई। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों असलहा तस्कर हैं। बिहार के भभुआ से असलहा खरीदकर लाते हैं। उन असलहों को जिले व आस-पास के जनपदों में बेचते हैं। बिहार से 25 से 30 हजार में एक असलहा लाते हैं। यहां उस असलहे को 35 से 40 हजार रुपये बेचते हैं।
तस्करों की पहचान
पुलिस ने पकड़े गए तस्कर विंध्याचल के बभनी गांव निवासी राघवेन्द्र यादव व शहर कोतवाली क्षेत्र के रमईपट्टी निवासी राजेश यादव के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं बरामद को सीज कर दी गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि असलहा तस्करों के गिरोह के बारे में पता लगाया जा रहा है। जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें