बीएयू बिहार के गांवों को बनाएगा ‘उत्पाद विशेष स्मार्ट विलेज’

हिन्दुस्तान विशेष सन्हौला के रमासी गांव को बनाया गया है सिंदूर गांव जर्दालू आम व

बलराम मिश्र भागलपुर। सबौर स्थित बिहार कृषि विवि (बीएयू) की तरफ से बिहार के विभिन्न जिलों के गांवों की स्थिति सुधारने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत बीएयू कुछ चिह्नित गांवों को उत्पाद विशेष स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करेगा। इसका उद्देश्य गांव को अपनी पहचान देना है, ताकि गांव के नाम से उत्पादों की पहचान लोगों को मिल सके। इसे आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, बाजार एवं सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा, ताकि किसानों की आजीविका पर सीधा असर दिखे। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह ने बताया कि इसी के तर्ज पर सन्हौला प्रखंड के रमासी गांव को सिंदूर गांव के रूप में तैयार किया जा रहा है。

ड्रैगन फ्रूट (कमलम) और जर्दालू के लिए भी गांव होंगे चिह्नित सिंदूर की तरह ही जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम, ड्रैगन फ्रूट (कमलम) सहित अन्य उत्पादों को लेकर गांव चिह्नित किए जाएंगे। पहले यदि कोई गांव किसी उत्पाद को लेकर चिह्नित हैं तो उनकी स्थिति देख उस गांव में और बेहतर उत्पादन को लेकर बीएयू की टीम प्रयास करेगी, ताकि वह गांव संबंधित उत्पाद को लेकर आत्मनिर्भर बन सके। इसमें बीएयू के वैज्ञानिकों को भी गांव के लोगों से संपर्क में रखा जाएगा, ताकि किसानों को यदि खेती के दौरान किसी तरह की जरूरत हो तो वैज्ञानिक सलाह मिल सके।

चयनित गांवों में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग योजना के तहत चयनित गांवों में आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग, उन्नत बीजों की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने, किसानों को नियमित प्रशिक्षण देने पर भी बीएयू की टीम काम करेगी। इसके अलावा किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-मार्केटिंग और मूल्य संवर्धन की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर दाम मिल सके। वैज्ञानिकों ने बताया कि समग्र विकास मॉडल से गांवों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आएगा। साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। यदि यह पहल सफल होती है तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

कोट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से समग्र विकास मॉडल की परिकल्पना की गई है। इसकी शुरुआत सन्हौला के रमासी गांव से हुई, जिसे सिंदूर गांव के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह अन्य गांवों को भी चिह्नित कर तैयार किया जाएगा।

-प्रो. दुनिया राम सिंह, कुलपति, बीएयू