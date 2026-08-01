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अतिक्रमण व अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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बिहार के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मद्य निषेध, अतिक्रमण एवं यातायात नियंत्रण पर बैठक की। मद्य निषेध के तहत 211 जब्त वाहनों का मूल्यांकन एक सप्ताह में कराने का निर्देश दिया। अतिक्रमण हटाने और अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए।

अतिक्रमण व अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश

211 जब्त वाहनों का मूल्यांकन सप्ताहभर में पूरा करें भोजपुर-छपरा सीमा स्थित चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में मद्य निषेध, अतिक्रमण, यातायात नियंत्रण एवं खनन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई।

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यातायात व्यवस्था का निदेश

सामान्य प्रश्न

डीएम ने मद्य निषेध की समीक्षा में क्या निर्देश दिए?
डीएम ने अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं कारोबार के विरुद्ध नियमित छापेमारी जारी रखने का निर्देश दिया।
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