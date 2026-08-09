शत-प्रतिशत भूमिहीनों को पर्चा देने में विफल रहा प्रशासन

अभियान बसेरा-2 योजना में जिला से मिली 30% सफलता अब 15 अगस्त को 70% भूमिहीनों

भागलपुर, मुख्य संवाददाता। राज्य में भूमिहीनों को आवास का सपना पूरा कराने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है। प्रदेश के कई गरीबों को जमीन नहीं रहने के चलते पीएम आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना या अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इन भूमिहीनों को आवास का सपना पूरा कराने के लिए अभियान बसेरा-2 योजना लागू किया गया। लेकिन पूरे बिहार में मात्र 30 प्रतिशत सफलता ही प्राप्त हुई। करीब तीन माह पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तमाम जिलों को विशेष शिविर लगाकर चिह्नित लाभुकों को बंदोबस्ती का पर्चा बांटने का आदेश दिया था लेकिन शत-प्रतिशत सफलता नहीं मिल पाई थी। अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 70 फीसदी भूमिहीनों को पर्चा देने की तैयारी हो रही है। पिछली बार भूमिहीनों को पर्चा देने में प्रदेश में नालंदा अव्वल और सीतामढ़ी सबसे फिसड्डी जिला रहा था। भागलपुर के हिस्से 28 प्रतिशत सफलता मिली थी। विभागीय आंकड़ों में बताया गया कि 30 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध पिछली बार मात्र 8,873 को ही भूमि आवंटित की गई। अभी भी 21,127 को भूमि बांटना जिलों के प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बन गई है।

अभियान बसेरा-2 योजना की असफलता के कारण अभियान को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक लापरवाही, सर्वे में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। सरकार द्वारा इस योजना के तहत महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के भूमिहीनों को वासभूमि (3 से 5 डिसमिल जमीन) देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की धीमी गति और जमीन स्तर पर आ रही विफलता के कारणों में सर्वे में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और विसंगतियां, पात्र परिवारों को अंचल स्तर पर अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से अयोग्य बताकर सूची से हटाना, सर्वे के आंकड़ों में भारी विसंगतियां मिलना, सीओ-राजस्व कर्मचारियों द्वारा फाइलों को दबाकर रखना आदि प्रमुख रहा। हालांकि अंचलों में अधिकारियों की अनुपलब्धता, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण से भूमि की कमी, सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा हटाने में मुकदमेबाजी भी कारणों में शामिल है।

जानिए योजना की प्रगति का जिलावार हाल जिला का नाम कुल लक्ष्य पूरा शेष लक्ष्य

भागलपुर 889 249 640

बांका 596 301 295

लखीसराय 293 111 182

जमुई 515 165 350

मुंगेर 400 222 178

खगड़िया 488 162 326

सहरसा 556 186 370

सुपौल 653 109 544

मधेपुरा 586 193 393

कटिहार 899 228 671

पूर्णिया 745 24 721

अररिया 823 272 551

किशनगंज 495 210 285

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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लक्ष्य के अनुरूप बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सीओ से जमीन की रिपोर्ट मांगी गई है।

- दिनेश राम, एडीएम राजस्व।