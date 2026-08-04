सड़क हादसे में दो जख्मी
बिहारशरीफ में एनएच 20 पर 17 नंबर मोड़ के पास मंगलवार को एक सड़क हादसे में पहाड़पुर गांव के अंकित कुमार और संदीप कुमार घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बिहारशरीफ। एनएच 20 पर 17 नंबर मोड़ के पास मंगलवार को सड़क हादसे में पहाड़पुर गांव निवासी अंकित कुमार व संदीप कुमार जख्मी हो गये। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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