रविवार को असम में पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में डिमासा नेशनल लिबरेशन सेना (DNLA) के 8 आतंकवादी मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि दरअसल एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा कर्मियों और उग्रवादियों के बीच हुई फायरिंग में 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया।

Assam | In a joint operation, Assam Police & Assam Rifles neutralised 6 DNLA terrorists in Dhansiri Area of Karbi Anglong, during the early morning today pic.twitter.com/EMkeLTCTLB