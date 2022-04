नगालैंड में बड़ा राजनीतिक फेरबदल, NPF के 21 विधायकों का NDPP में विलय

शुक्रवार को नगालैंड के 21 नगा पीपुल्स फ्रंट के विधायकों का मुख्यमंत्री नेफियू रियो की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में विलय हो गया। चुनाव से पहले यह बड़ी राजनीतिक घटना मानी जा रही है।

