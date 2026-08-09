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डबल मर्डर: स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दो दिन दिखा शातिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की हत्या मामले में पुलिस को सुराग मिला है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति को दो दिन तक स्टेशन पर देख गए। मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपित के नेटवर्क की जांच कर रही है।

डबल मर्डर: स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दो दिन दिखा शातिर

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। रामबाग चौरी में हुए रिटायर्ड बैंककर्मी और उनकी पत्नी की हत्या मामले में पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में हत्या में शामिल एक संदिग्ध व्यक्ति वारदात से तीन माह पहले दो दिन स्टेशन पर आता-जाता दिखा है।

मामले का विवरण

बीते 20 जुलाई की शाम रामबाग चौरी स्थित तीन मंजिले मकान में दो हत्यारों ने रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्यारों ने नीलम कुंवर की हत्या ऊपरी मंजिल पर और अशोक कुंवर की हत्या पहली मंजिल के बेडरूम में की थी।

जांच की प्रक्रिया

जांच में पता चला कि हत्यारों में से एक ने 18 जुलाई को इसी मकान में किराए पर कमरा लिया था। दो दिन तक रेकी करने के बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए मोबाइल का डिटेल निकाला तो सिम रिक्शा चालक के नाम पर निकला। यह सिम तीन महीने पहले स्टेशन के गेट नंबर तीन के पास एक स्ट्रीट वेंडर से खरीदा गया था।

गिरफ्तारी और कार्रवाई

पूछताछ में सामने आया कि सकरा का रिक्शा चालक को पैसे का लालच देकर काले कोर्ट वाले एक व्यक्ति उसके आधार कार्ड से सिम लिया था। उसी सिम का इस्तेमाल हत्यारे ने किया था। पुलिस ने सिम विक्रेता और सकरा के रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया था। एसआईटी स्टेशन के आसपास के होटल और ऑटो स्टैंड के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर आरोपित के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।

सवाल-जवाब

मुजफ्फरपुर में हत्या कब हुई थी?
20 जुलाई को रात में रामबाग चौरी स्थित मकान में हत्या हुई थी।
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