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गज ग्रीन और एएस डायमंड्स की शानदार जीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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गज ग्रीन और एएस डायमंड्स की शानदार जीत

जीपी क्रिकेट अकादमी की ओर से आयोजित बिग बॉयज लीग में सोमवार को खेले गए दो मुकाबलों में गज ग्रीन और एएस डायमंड्स ने जीत दर्ज की। पहले मुकाबले में गज ग्रीन ने 186 रन बनाए। जवाब में राइजिंग टाइटंस बीबीएल की टीम 181 रन ही बना सकी। अमित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में श्रीजनी ने 103 रन बनाए। एएस डायमंड्स ने 11.4 ओवर में चार विकेट खोकर 109 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। शानदार गेंदबाजी के लिए कमल चंदेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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