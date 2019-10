भारतीय सेना की पीओके में बड़ी कार्रवाई, पांच पाक सैनिक ढेर, पल-पल की अपडेट्स ले रहे हैं राजनाथ सिंह

भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में चार आतंकी शिविरों पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। जिसमें कम से कम चार से पांच पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए।सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना की तरफ से यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब पाकिस्तान की तरफ से संघर्षविराम उल्लंघन जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में गोलीबारी की गई। इस घटना में दो भारतीय जवान शहीद हो गए जबकि एक नागरिक की मौत हो गई।

जिसके जवाब में भारतीय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने यह माना है कि उसे नुकसान हुआ है। उधर, भारतीय सुरक्षालबों की कार्रवाई के बाद रक्षा मंत्रालय भी पूरे मामले को लेकर अलर्ट है और आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से राजनाथ सिंह ने बात की है।

पीओके में आतंकी शिविरों को बनाया निशाना

पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी आर्टिलरी गन से भारतीय सेना ने निशाना बनाया। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि दुश्मन पक्ष की तरफ और ज्यादा नुकसान हुआ है।

सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना में आतंकियों की घुसपैठ में भारतीय सेना की तरफ से मदद की कोशिश के दौरान आतंकी शिविरों पर सेना की तरफ से धावा बोला गया। सेना ने आतंकी कैंपों को निशाना बनाने के लिए आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया।

सूत्रों के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेख से लगते टंगधार सेक्टर के विपरित नीलम घाटी में चार आतंकी शिविर बने हुए थे। आर्टिलरी गन हमले में चार से पांच पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के अलावा कई और के घायल होने की रिपोर्ट्स है।

खुफिया इनपुट्स के बाद पीओके में बड़ी कार्रवाई

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आतंकियों की काफी तादाद में होने की खास इनपुट्स मिलने के बाद पिछली रात को भारतीय सेना ने आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले जुरा, अथमुकम और कुंदलसाही में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया।

रक्षामंत्री ने की आर्मी चीफ से बात

एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के टंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से संघर्षविराम उल्लंघन के बाद की गई कार्रवाई के बाद बनी स्थिति को लेकर आर्मी चीफ बिपिन रावत से बात की है। रक्षामंत्री व्यक्तिगत तौर पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही, आर्मी चीफ से रक्षामंत्री ने कहा कि वे उन्हें अपडेट्स देते रहें।

Sources: Defence Minister has spoken to Army Chief General Bipin Rawat over the situation following the ceasefire violation by Pakistan Army today in J&K's Tangdhar sector. The Defence Minister is personally monitoring the situation & has asked the Army Chief to keep updating him pic.twitter.com/58e8OIE8Ph