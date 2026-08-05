282 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण
फोटो कांडी दो-छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण करते कल्याण पदाधिकारी कांडी, प्रतिनिधि। प्रखंड
कांडी, प्रतिनिधि। प्रखंड कार्यालय पर बुधवार को कल्याण विभाग द्वारा सत्र 2026-27 का वर्ग 8 के एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक वर्ग के 282 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। वितरण प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शाहिद अंसारी ने किया। मौके पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय चोका के 19, मध्य विद्यालय घटहुआ कला के 22, मध्य विद्यालय पतरिया के 45, मध्य विद्यालय बतो खुर्द के 32, कन्या मध्य विद्यालय कांडी के 18, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मझिगांवा के 76, मध्य विद्यालय चटनियां के 46 और मध्य विद्यालय खुटहरिया के 24 के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। उस दौरान प्रखंड प्रभारी कल्याण पदाधिकारी शाहिद ने बताया कि सरकार द्वारा लाभुकों के बीच निःशुल्क दी जाने वाली साइकिल से प्रखंड के कई सुदूरवर्ती इलाकों से छात्र छात्राओं का ससमय साइकिल से विद्यालय पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर योग्य बनेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विद्यालय में अध्यनरत छात्राओं के लिए पुस्तक ड्रेस छात्रवृत्ति पुस्तक साइकिल बैग निशुल्क रूप से वितरण किया जा रहा है ताकि गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ लिखकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें।
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