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मवि तेनुघाट में साइकिल एवं बैग वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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तेनुघाट के राजकीय मध्य विद्यालय में 43 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। इसके साथ ही करीब 200 विद्यार्थियों को बैग भी दिए गए। मुखिया नीलम श्रीवास्तव और पंसस अजीत कुमार पांडेय ने कहा कि यह योजना विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों की उपस्थिति भी रही।

मवि तेनुघाट में साइकिल एवं बैग वितरण

तेनुघाट। राजकीयकृत मध्य विद्यालय तेनुघाट में 43 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। साथ ही लगभग दो सौ विद्यार्थियों के बीच बैग का भी वितरण किया गया। मुखिया नीलम श्रीवास्तव एवं पंसस अजीत कुमार पांडेय ने साइकिल सौंपते हुए कहा कि यह योजना विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित है। विद्यार्थीगण प्रतिदिन विद्यालय आएं। प्रधानाध्यापक आलोक कुमार, शिक्षक कृष्ण कुमार तथा शिक्षिकाएं, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष सरोज कुमार आदि उपस्थित रहे।

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