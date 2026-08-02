व्यवसायिक दृष्टिकोण अपना कर जीवन में करें तरक्की

-राजीव गांधी दक्षिण परिसर बरकछा में एमबीए एग्रीबिजनेस में आरेएंटेशन कार्यक्रममिर्ज़ापुर - शहर के पीली कोठी क्षेत्र का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडि

मिर्जापुर, संवाददाता। बीएचयू के राजीव गांधी दक्षिण परिसर बरकछा में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय आरिएंटेंशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान एमबीए (एग्रीबिजनेस) के नवप्रवेशी विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक परंपराओं, शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ व्यवसायिक एवं व्यक्तित्व विकास के बारे में टिप्स दिए गए।

कार्यक्रम शुभारंभ शुभारंभ दक्षिणी परिसर के प्रोफेसर-इन-चार्ज प्रो. बीएमएन कुमार विद्यार्थियों को संबोधित कर कराया। इसके पश्चात डीन एवं विभागाध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बीएचयू प्रो. एसके दुबे ने विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक परंपराओं, उत्कृष्टता एवं भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराया। प्रोफेसर एवं कोर्स कोऑर्डिनेटर, एमबीए (एग्रीबिजनेस) प्रो. अभिजीत सिंह ने सभी नवप्रवेशी विद्यार्थियों को अनुशासन, समर्पण के साथ सीखने की प्रवृत्ति अपनाकर अपने शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने का मंत्र दिया।

विशेषज्ञ व्याख्यान विशेषज्ञ व्याख्यान में प्रो. आरके लोढ़वाल ने व्यवसायिक एवं व्यक्तित्व विषय पर प्रबंधन क्षेत्र में उपलब्ध करियर अवसरों, व्यावसायिक दक्षताओं पर प्रकाश डाला। प्रो. अमित गौतम ने विद्यार्थियों को प्लेसमेंट की तैयारियों की जानकार देते हुए उद्योग की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार करने पर जोर दिया। कहा अपने ज्ञान, कौशल एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण का निरंतर विकास करना चाहिए। डॉ. राज किरण प्रभाकर ने विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास एवं कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। ओरिएंटेशन कार्यक्रम एमबीए एग्रीबिजनेस के सहायक प्रोफेसर एवं समन्वयक डॉ. राजीव कुमार के निर्देशन में आयोजित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी ने लिया प्रवेश पश्चिम अफ्रीकी देश घाना के विद्यार्थी ने लिया प्रवेश

राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बीएचयू की एमबीए (एग्रीबिजनेस) की लोकप्रियता विश्व पटल पर बढ़ी है। सत्र 2026-28 की सभी 59 स्वीकृत सीटों पर प्रवेश पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष घाना (पश्चिम अफ्रीका) से एक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी ने भी प्रवेश लिया है। जो संस्थान की बढ़ती वैश्विक पहचान एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता को दर्शाता है।