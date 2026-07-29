दोहरे आंदोलन की तपिश में सुलग रही भुरकुंडा, आउटसोर्सिंग ठप
भुरकुंडा कोलियरी में रैयत विस्थापित मोर्चा और झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा द्वारा मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और चक्का जाम आंदोलन चल रहा है। मुख्य मांगों में आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार देना और सीएसआर के तहत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। यह आंदोलन कंपनी के कार्य को प्रभावित कर रहा है।
भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। भुरकुंडा कोलियरी इन दिनों दोहरे आंदोलन की तपिश में झुलस रही है। अलग-अलग मांगों को लेकर दो मोर्चों के अनिश्चितकालीन धरना व चक्का जाम आंदोलन से सीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को रैयत विस्थापित मोर्चा और झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के संयुक्त बैनर तले चल रहा अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन छठे दिन भी जारी रहा। वहीं संगम खुली खदान में संयुक्त विस्थापित प्रभावित मोर्चा का धरना व चक्का जाम आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। रैयत विस्थापित मोर्चा और झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार, भुरकुंडा रोड सेल और ट्रांसपोर्टिंग की जिम्मेदारी स्थानीय विस्थापितों को सौंपने की मांग पर अड़े हैं।
दूसरी ओर संयुक्त विस्थापित प्रभावित मोर्चा छह सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलनरत है। मोर्चा की प्रमुख मांगों में आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार, भुरकुंडा लोकल सेल अविलंब चालू करने और चार राजस्व गांव में सीएसआर मद से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। दोनों आंदोलनों के कारण आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्य पूरी तरह प्रभावित है।
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