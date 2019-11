हरियाणा: हुड्डा विधायक दल के नेता नियुक्त, विधानसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा को राज्य में पार्टी विधायक दल का नेता नियुक्त किया। पार्टी महासचिव एवं हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में नेता नियुक्त करने संबंधी निर्णय सोनिया गांधी पर छोड़ा गया था। पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने सोनिया को रिपोर्ट दी जिसके बाद उन्होंने हुड्डा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया।

Ghulam Nabi Azad, Congress: Bhupinder Singh Hooda appointed as the leader of the Haryana Congress Legislature Party pic.twitter.com/Cms9kVtc0J