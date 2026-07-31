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भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे, आज से पंजाब का दौरा शुरू करेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब के लिए कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में अपनी यात्रा शुरू की। वह कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से मिलेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे। बघेल का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है और विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस अभियान को शुरू करना है।

भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे, आज से पंजाब का दौरा शुरू करेंगे

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के लिए कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल गुरुवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे। अपने दौरे के दौरान शुक्रवार से बघेल कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से मिलेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे। बघेल अपनी यात्रा के दौरान पार्टी का हर बूथ, कांग्रेस मजबूत अभियान भी शुरू करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बघेल फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, लुधियाना, मलेरकोटला, खन्ना, एसबीएस नगर और रूपनगर का दौरा करेंगे।

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