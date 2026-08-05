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मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को संतुलित समाधान जरूरी : यादव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के संतुलित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन, तकनीकी निगरानी, और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर केंद्रित दृष्टिकोण की बात की। बैठक में 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन-वाइल्डलाइफ़ कॉन्फ्लिक्ट' की स्थापना पर भी चर्चा हुई, जो संघर्ष प्रबंधन में सहायता करेगा।

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को संतुलित समाधान जरूरी : यादव

नई दिल्ली, एजेंसी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक प्रबंधन, संस्थागत तालमेल, तकनीक-आधारित निगरानी और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी शामिल हों। मंत्री ने यह बात पर्यावरण मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में कही। इस दौरान समिति को तमिलनाडु के कोयंबटूर में ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन-वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट’ की स्थापना के बारे में जानकारी दी गई। यह केंद्र इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव के प्रभावी प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, नीतिगत सहयोग, क्षमता निर्माण और समुदाय-केंद्रित तरीकों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान है।बैठक

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में असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ओर से प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें संबंधित राज्यों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों, बचाव के उपायों, सामुदायिक भागीदारी की पहलों, तकनीक के इस्तेमाल, संस्थागत तंत्र और राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने के सुझावों पर प्रकाश डाला गया।

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