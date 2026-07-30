भूमिहार ब्राह्मण जाति के नाम से नहीं हो छेड़छाड़
मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक मंच के प्रदेश संयोजक रघुनन्दन प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति के नाम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। उन्होंने विधानसभा में मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को भी अनुपयुक्त बताया।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक मंच के प्रदेश संयोजक रघुनन्दन प्रसाद सिंह उर्फ अमर बाबू ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि भूमिहार ब्राह्मण जाति के नाम से किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। ऐतिहासिक रूप से यह समाज अपने भू-स्वामित्व, शौर्य और कृषक-योद्धा परंपरा के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों विधानसभा में मंत्री द्वारा दिया गया जवाब बिल्कुल उपयुक्त नहीं था।
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