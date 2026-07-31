12वीं के बाद 93 हजार से ज्यादा छात्रों की पहली पसंद बीएचयू
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू में स्नातक प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई। 93 हजार से ज्यादा छात्रों ने बीएचयू को चुना है। पहला सीट आवंटन राउंड सोमवार से शुरू होगा। 12 अगस्त को पीजी पाठ्यक्रमों में बची सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। सभी को फीस जमा कर प्रवेश लेना अनिवार्य है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू में स्नातक प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया गुरुवार की देररात पूरी हो गई। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 93 हजार से ज्यादा छात्रों ने पहली पसंद के रूप में बीएचयू को चुना है। प्रवेश सेल अब सोमवार से पहला सीट आवंटन राउंड शुरू करने की तैयारी में है। अगस्त में यूजी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सितंबर के पहले सप्ताह से कक्षाएं शुरू करने की योजना है। बीएचूय के 13 संकायों में स्नातक पाठ्यक्रमों में लगभग 9600 सीटों पर इस साल प्रवेश लिए जाएंगे। स्नातक पंजीकरण प्रक्रिया को 25 जुलाई से दो दिन और बढ़ाया गया। 26 और 27 जुलाई तक पंजीकरण के बाद 28 से 30 जुलाई तक त्रुटि संशोधन के लिए पोर्टल खोला गया। गुरुवार की देररात यह अवधि भी पूरी हो गई। केंद्रीय प्रवेश समिति से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए देशभर से 93 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। सोमवार से शुरू होने वाले सीट आवंटन राउंड में पीजी की तरह ही प्रयोगात्मक परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों को अलग किया गया है। दृश्य कला, मंच कला के विभिन्न कोर्स के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक स्तर पर लगभग 1300 सीटों पर पहले प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। विभागों को 10 अगस्त तक इसे पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद इन पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित सीट आवंटन राउंड शुरू किया जाएगा। प्रवेश सेल समन्वयक प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि स्नातक प्रवेश प्रक्रिया भी तय समयावधि में पूरी कर कक्षाएं शुरू कर ली जाएंगी.
मॉप अप राउंड के प्रवेश सात अगस्त को
वाराणसी। पीजी पाठ्यक्रमों में बची सीटों पर प्रवेश के लिए बीएचयू ने अंतिम मौका दिया है। पीजी के विभिन्न कोर्स में सात अगस्त को इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को बीएचयू प्रवेश पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड पर सभी’Abhyas', ' anuched' ('अनुचित होल्ड’वीशेष जानकारी) एंव फॉलो करना होगा।
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