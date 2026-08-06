बीएचयू में अनुसंधान नैतिकता की निगरानी करेगी कमेटी
बीएचयू में प्लेगरिज्म और तथ्यों से छेड़छाड़ की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। एक समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान नैतिकता को बढ़ावा देना और संबंधित मामलों की निगरानी करना है। कुलपति ने एक प्रभावी संस्थागत ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू में वैश्विक स्तर के अनुसंधान में ‘प्लेगैरिज्म’ यानी नकल और तथ्यों से छेड़छाड़ के प्रकरणों पर नकेल के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अनुसंधान नैतिकता की निगरानी और मौलिक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कुलपति के आदेश पर समिति का गठन किया गया है।
समिति की जिम्मेदारियाँ
‘हिन्दुस्तान’ के साथ पिछले दिनों हुए लंबे साक्षात्कार के दौरान इस प्रश्न पर संजीदा कुलपति ने उसी समय इसकी मंशा जता दी थी। समिति को विभिन्न शोध पत्रिकाओं द्वारा शोध-पत्र वापसी (रिट्रैक्शन) के मामलो को देखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। विश्वविद्यालय के कुछ संकाय सदस्यों द्वारा लिखित या सह-लेखित शोध-पत्रों को वापस लेने के मामलों पर उनसे संपर्क कर संबंधित तथ्यों का पता लगाने और उपयुक्त सुझाव देने की जिम्मेदारी भी समिति को सौंपी गई है।
कुलपति का उद्देश्य
कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि हम ऐसा तंत्र विकसित करना चाहते हैं, जो न केवल अनुसंधान नैतिकता को प्रोत्साहित करे, बल्कि उसे सुदृढ़ आधार भी प्रदान करे। इसके साथ ही हमें एक ऐसे प्रभावी संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है, जो हमारे अनुसंधान कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करे और उन परिस्थितियों की पहचान कर सके, जिन्हें शैक्षणिक समुदाय स्वीकार्य नहीं मानता। हमारा उद्देश्य ऐसी संस्कृति विकसित करना है, जिसमें विभाग स्वयं अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रकाशित शोध कार्यों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संरक्षक बनें।
सामान्य प्रश्न
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