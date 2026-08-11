छात्र पर फायरिंग में आरोपी 25 हजार के इनामी का सरेंडर
बीएचयू के छात्र रोशन मिश्र के हत्या के प्रयास में आरोपी क्षितिज उपाध्याय ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 21 फरवरी को, रोशन पर पिस्टल से गोलियां चलाई गई थीं। उसने निष्कासित छात्र क्षितिज और अन्य पर आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की।
वाराणसी, संवाददाता। बीएचयू में छात्र रोशन मिश्र की हत्या के प्रयास में आरोपी 25 हजार के इनामी क्षितिज उपाध्याय ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। कोर्ट में उसके अधिवक्ता अनुज यादव और चंद्रबली पटेल मौजूद रहे। एसीजेएम (नवम) अमित कुमार यादव ने उसे जेल भेज दिया। बता दें कि 21 फरवरी को रोशन मिश्र अपने साथी विशाल के साथ बिड़ला हॉस्टल के गेट पर खड़ा था। वह मित्र से बातचीत कर रहा था कि सासाराम निवासी पीयूष कुमार तिवारी, ऋषभ और तपस वहां पहुंचे। उसकी हत्या की नीयत से उसके ऊपर पिस्टल से चार गोलियां दागी गईं। एक गोली उसके सिर के ऊपर और दूसरी छाती के बगल से निकल गई।
जान बचाने के लिए वह हॉस्टल में भागा। उसके ऊपर पीछे से दो गोली और चलाई गई। पीड़ित ने तहरीर में आरोप लगाया कि निष्कासित छात्र क्षितिज उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय के इशारे पर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू की। इस बीच, फरार आरोपी क्षितिज उपाध्याय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें