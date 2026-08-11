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छात्र पर फायरिंग में आरोपी 25 हजार के इनामी का सरेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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बीएचयू के छात्र रोशन मिश्र के हत्या के प्रयास में आरोपी क्षितिज उपाध्याय ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 21 फरवरी को, रोशन पर पिस्टल से गोलियां चलाई गई थीं। उसने निष्कासित छात्र क्षितिज और अन्य पर आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की।

छात्र पर फायरिंग में आरोपी 25 हजार के इनामी का सरेंडर

वाराणसी, संवाददाता। बीएचयू में छात्र रोशन मिश्र की हत्या के प्रयास में आरोपी 25 हजार के इनामी क्षितिज उपाध्याय ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। कोर्ट में उसके अधिवक्ता अनुज यादव और चंद्रबली पटेल मौजूद रहे। एसीजेएम (नवम) अमित कुमार यादव ने उसे जेल भेज दिया। बता दें कि 21 फरवरी को रोशन मिश्र अपने साथी विशाल के साथ बिड़ला हॉस्टल के गेट पर खड़ा था। वह मित्र से बातचीत कर रहा था कि सासाराम निवासी पीयूष कुमार तिवारी, ऋषभ और तपस वहां पहुंचे। उसकी हत्या की नीयत से उसके ऊपर पिस्टल से चार गोलियां दागी गईं। एक गोली उसके सिर के ऊपर और दूसरी छाती के बगल से निकल गई।

जान बचाने के लिए वह हॉस्टल में भागा। उसके ऊपर पीछे से दो गोली और चलाई गई। पीड़ित ने तहरीर में आरोप लगाया कि निष्कासित छात्र क्षितिज उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय के इशारे पर उसकी हत्या का प्रयास किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू की। इस बीच, फरार आरोपी क्षितिज उपाध्याय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया।

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