विदेशी छात्रों को भाया बीएचयू, नौ सौ से ज्यादा आवेदन
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू में विदेशी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम में तेजी आई है। अब तक 942 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष 822 छात्रों को सीटें मिली हैं और 360 छात्रों ने प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है। सबसे ज्यादा आवेदन म्यांमार, तिब्बत और अफ्रीकी देशों से आए हैं।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। यूजी और पीजी प्रवेश प्रक्रिया के बीच बीएचयू में एक और प्रवेश कार्यक्रम तेजी से जारी है। यह अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए शुरू हुए एडमिशन हैं। प्रक्रिया को अलग करते हुए बीएचयू यूजी और पीजी कोर्स में एक साथ विदेशी छात्रों के प्रवेश ले रहा है। खास यह है कि इस बार विदेशी छात्रों ने बीएचयू को काफी पसंद किया है। अब तक विभिन्न कोर्स के लिए 942 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बीएचयू में पिछले वर्ष कुल 237 विदेशी छात्रों ने प्रवेश लिए थे। इस वर्ष उससे कई गुना ज्यादा आवेदन आए हैं। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बीएचयू ने कुल 822 छात्रों को सीटें आवंटित की हैं और अब तक 360 छात्रों ने फीस जमा कर प्रवेश सुनिश्चित भी कर लिया है। बीएचयू के लिए आवेदन करने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या म्यांमार, तिब्बत, मलेशिया, मॉरीशस, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सार्क देशों के अलावा केन्या, नाइजीरिया सहित अफ्रीकी महाद्वीप के छात्र शामिल हैं। इन छात्रों में सबसे ज्यादा संस्कृत, योग, दृश्यकला और मंच कला, प्राचीन इतिहास आदि विषयों का क्रेज देखा जा रहा है। बीएचयू में पहली बार 400 से ज्यादा विदेशी छात्रों के प्रवेश की उम्मीद जताई जा रही है。
प्रवेश समिति की जानकारी
केंद्रीय प्रवेश समिति के समन्वयक प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि इस बार सबसे ज्यादा विदेशी छात्रों का प्रवेश हो रहा है। इसके पीछे छात्रों के लिए सीटें 15 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना एक कारण है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक अलग पोर्टल विकसित किया गया है, जहां उन्हें प्रवेश संबंधी हर तरह का मार्गदर्शन और सभी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में छात्रों के लिए देश से बाहर प्रवेश भी आसान हुआ है। आवेदक छात्रों को ईमेल या ऑफलाइन आवेदन की अपेक्षा पोर्टल से काफी आसानी हो रही है。
आयुसीमा के नियम
सामान्य पाठ्यक्रमों में कोई आयुसीमा नहीं
वाराणसी। बीएचयू में सामान्य पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों के प्रवेश के लिए कोई आयुसीमा नहीं है। आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी का यह भी कारण है। आयुसीमा सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में है। इसके अलावा निर्धारित 25 फीसदी सीटों में पांच फीसदी पर एनआरआई के बच्चों और पांच फीसदी पर खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों के प्रवेश लिए जाएंगे। शुल्क वर्गीकरण सार्क और गैर सार्क देशों के आधार पर भी किया गया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में फीस भी इसी वर्गीकरण के अनुसार तय की गई है। पिछली परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की अर्हता अनिवार्य रखी गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAbhishek Tripathi
शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।
विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग