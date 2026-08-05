बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के मानित व्यवस्थापक हटाए गए
वाराणसी में बीएचयू के परिसर में विश्वनाथ मंदिर के मानित व्यवस्थापक प्रो. ब्रजभूषण ओझा को कुलपति ने हटा दिया है। वे 18 दिसंबर 2025 को नियुक्त हुए थे। उनके स्थान पर प्रो. माधव जनार्दन रटाटे की नियुक्ति की गई है। यह कार्रवाई पिछले दिनों मिली शिकायतों के आधार पर की गई है।
वाराणसी। बीएचयू परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर के मानित व्यवस्थापक प्रो. ब्रजभूषण ओझा को मंगलवार को कुलपति ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उनके स्थान पर संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में धर्मशास्त्र-मीमांसा विभाग के प्रो. माधव जनार्दन रटाटे को नियुक्त किया गया है। व्याकरण विभाग के प्रो. ब्रजभूषण ओझा को 18 दिसंबर-2025 को मंदिर का मानित व्यवस्थापक नियुक्त किया गया था। परिसर में चर्चा है कि पिछले दिनों उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं। जिन्हें संज्ञान लेते हुए कुलपति ने मंगलवार को प्रो. रटाटे को मंदिर का मानित व्यवस्थापक नियुक्त किया। उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
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