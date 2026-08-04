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बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के मानित व्यवस्थापक हटाए गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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बीएचयू परिसर के विश्वनाथ मंदिर के मानित व्यवस्थापक प्रो. ब्रजभूषण ओझा को कुलपति ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उनके स्थान पर प्रो. माधव जनार्दन रटाटे को नियुक्त किया गया है। ओझा पर नौकरी दिलाने के नाम पर चार लाख रुपये लेने का आरोप लगा था।

बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के मानित व्यवस्थापक हटाए गए
बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के मानित व्यवस्थापक हटाए गए

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर के मानित व्यवस्थापक प्रो. ब्रजभूषण ओझा को मंगलवार को कुलपति ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उनके स्थान पर संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में धर्मशास्त्र-मीमांसा विभाग के प्रो. माधव जनार्दन रटाटे को नियुक्त किया गया है। व्याकरण विभाग के प्रो. ब्रजभूषण ओझा को 18 दिसंबर-2025 को मंदिर का मानित व्यवस्थापक नियुक्त किया गया था। पिछले दिनों उनके खिलाफ शिकायत मिली थी। लंका थाने में एक छात्र की तरफ से दी गई तहरीर की कॉपी भी वायरल हो रही थी जिसमें प्रो. ओझा पर नौकरी दिलाने के नाम पर चार लाख रुपये लेने का आरोप था।

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हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल तहरीर की पुष्टि नहीं करता। शिकायत को संज्ञान लेते हुए कुलपति ने मंगलवार को प्रो. रटाटे को मंदिर का मानित व्यवस्थापक नियुक्त किया। उनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

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