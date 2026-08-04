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आरोपी बीएचयू के प्रोफेसर ने ठगी के चार लाख रुपए किए वापस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में बीएचयू के एक प्रोफेसर के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर चार लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया। शिकायत पत्र और ऑडियो वायरल होने पर लंका पुलिस ने कार्रवाई की। प्रोफेसर ने शिकायतकर्ता को रुपये लौटाए, जिससे मामला सुलझ गया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

आरोपी बीएचयू के प्रोफेसर ने ठगी के चार लाख रुपए किए वापस

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। नौकरी दिलाने के नाम पर बीएचयू के एक प्रोफेसर की चार लाख रुपये की ठगी से संबंधित शिकायत पत्र और ऑडियो वायरल होने पर सोमवार को लंका पुलिस तनाव में आ गई।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शिकायत पत्र पर लिखे नाम-पता और मोबाइल नंबर के आधार पर शिकायतकर्ता और बीएचयू में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर को थाने पर बुलाया। पुलिस ने देर रात प्रोफेसर से शिकायतकर्ता को चार लाख रुपये वापस कराते हुए सुलह समझौता कराया। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रोफेसर ने रुपये लौटा दिए, इसलिए शिकायत पत्र वापस ले लिया गया। लंका के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि वायरल शिकायत पत्र के आधार पर दोनों लोगों को थाने पर बुलाया गया था। प्रोफेसर ने रुपये वापस कर दिए, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वायरल शिकायत पत्र

वहीं, शिकायत पत्र और वायरल वीडियो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा है। वायरल आडियो में शिकायतकर्ता प्रोफसर पर चार लाख रुपये देने लेने का आरोप लगा रहा था। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल शिकायत पत्र और आडियो की पुष्टि नहीं करता है। शिकायत पत्र के अनुसार सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक संस्कृत महाविद्यालय में नौकरी दिलाने का प्रोफेसर ने शिकायतकर्ता को झांसा दिया। आरोप है कि इसके बदले प्रोफेसर ने चार लाख रुपये ले लिए थे। प्रोफेसर ने पीड़ित के सामने ही एक व्यक्ति से बात करते हुए नियुक्ति का आश्वासन दिया था।

सामान्य प्रश्न

यह मामला किस शहर में हुआ?
यह मामला वाराणसी में हुआ।
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