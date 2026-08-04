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बीएचयू में पीजी की 85 प्रतिशत सीटों पर हुआ प्रवेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के बीएचयू में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 85 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विश्वविद्यालय चार काउंसलिंग राउंड और एक स्पॉट राउंड के बाद अब 7 अगस्त को मॉप-अप राउंड आयोजित करेगा। नए अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण का अवसर भी दिया जाएगा। बीएचयू का प्रवेश पोर्टल आवश्यक जानकारी के लिए देखें।

बीएचयू में पीजी की 85 प्रतिशत सीटों पर हुआ प्रवेश

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। बीएचयू मुख्य परिसर एवं राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों की लगभग 85 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। विश्वविद्यालय अब पीजी प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 6000 से अधिक सीटों पर प्रवेश के लिए चार नियमित काउंसलिंग राउंड तथा उसके उपरांत दो स्पॉट राउंड आयोजित किए। स्पॉट राउंड गत 23 जुलाई को हुआ। इस दौरान नए अभ्यर्थियों को भी पंजीकरण का मौक़ा दिया गया था। अधिक अभ्यर्थियों को अवसर देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय सात अगस्त को मॉप-अप राउंड आयोजित करेगा। इस राउंड में अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से निर्धारित स्थल पर जमा करने होंगे।

विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं विभागों में उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण अलग से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी, रिक्त सीटों के विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए समय-समय पर बीएचयू प्रवेश पोर्टल admission.bhu.ac.in का अवलोकन कर सकते हैं।

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