मनचाही ब्रांच न मिलने पर 304 ने छोड़ी सीट, 52 रिजेक्ट
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू में पीजी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हुई है, जहां 356 सीटें खाली रह गईं। 52 आवेदन निरस्त हुए और 304 ने मनचाही ब्रांच न मिलने पर प्रवेश नहीं लिया। बीएचयू ने विभिन्न कोर्सों में सामान्य और प्रैक्टिकल पाठ्यक्रमों के तहत सीट आवंटन राउंड संचालित किए।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू में पीजी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मुख्य परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के अंतिम चरण में भी कुल 356 सीटें खाली छूट गई हैं। इनमें 52 अभ्यर्थियों के आवेदन अधूरे या त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों के चलते निरस्त किए गए तो मनचाही ब्रांच न मिलने पर 304 ने प्रवेश नहीं लिया। 13 संकायों में लगभग 150 पीजी पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को बीएचयू ने इस साल सामान्य और प्रैक्टिकल वाले पाठ्यक्रमों में वर्गीकृत कर चलाया। 123 सामान्य पाठ्यक्रमों में कुल चार सामान्य प्रवेश राउंड हुए, जबकि प्रैक्टिकल वाले 27 पाठ्यक्रमों में दो राउंड चलाए गए। इसके बाद दो स्पॉट राउंड और अंत में एक मॉपअप राउंड भी चलाया गया। 28 जुलाई तक सभी अभ्यर्थियों की विभागों में रिपोर्टिंग भी पूरी करा ली गई और 30 जुलाई से कक्षाओं का शुभारंभ हुआ। फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान कुल 356 अभ्यर्थी ऐसे रहे, जिनका प्रवेश किसी न किसी कारण से निरस्त कर सीटों को खाली मान लिया गया है। बीएचयू केंद्रीय प्रवेश समिति के समन्वयक प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि सीट आवंटन राउंड के दौरान अभ्यर्थियों को सीट कैंसिलेशन का अवसर भी दिया जाता है। अगले चरणों में उन खाली सीटों का आवंटन दूसरे अभ्यर्थियों को कर दिया जाता है। सीट छोड़ने के पीछे मनचाही ब्रांच या विषय न मिलना, किसी अन्य केंद्र में प्रवेश, घर के नजदीक प्रवेश सहित कई कारण हो सकते हैं。
खाली सीटों का वर्गीकरण
आंकड़ों पर गौर करें तो सीट छोड़ने वाले 356 अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा 157 सामान्य श्रेणी के हैं। इनके अलावा ओबीसी के 52 और एससी के 40 अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया। एसटी और ईडब्ल्यूएस के 22 और दिव्यांग श्रेणी के 15 अभ्यर्थियों ने भी अपनी सीटें छोड़ दीं। सीट छोड़ने वाले शेष अभ्यर्थी बीएचयू वार्ड सहित विभिन्न कोटे के हैं।
पाठ्यक्रमों में सीट छोडने की संख्या
वाराणसी। बीएचयू में फीस जमा कर सीट छोड़ने वाले 356 अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा संख्या एलएलबी ऑनर्स के छात्रों की है। इस कोर्स में 36 ने प्रवेश नहीं लिया। माना जा रहा है कि इन्हें एनएलयू में प्रवेश मिल गया। कुल 11 पीजी कोर्स ऐसे हैं, जिनमें सीट छोड़ने वालों की संख्या दहाई में है। जबकि नौ कोर्स में दस से कम अभ्यर्थियों ने सीट छोड़ी है। एलएलबी के अलावा एमए अंग्रेजी में 21, एमए अर्थशास्त्र में 18 और एमएससी रसायन में 15 अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया। एमए इतिहास और एमए साइकोलॉजी में 14-14 और एमए हिन्दी और समाजशास्त्र में 13-13 ने सीट छोड़ी। एमएससी फिजिक्स में भी सीट छोड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दस है।
फीस वापसी की प्रक्रिया
प्रवेश न लेने वालों को वापस मिलेगी पूरी फीस
वाराणसी। बीएचयू अपनी प्रवेश नियमावली के अंतर्गत फीस वापसी भी करता है। नियमों के मुताबिक, फीस जमा करने के बाद भी किन्ही कारणों से प्रवेश न लेने वाले छात्रों को उनकी पूरी फीस लौटा दी जाती है। मौजूदा सत्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सीट छोड़ने वाले छात्रों की फीस वापसी शुरू हो जाएगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAbhishek Tripathi
शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।
विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग