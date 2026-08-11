बीएचयू में 21 दिवसीय योग कार्यशाला का शुभारंभ
वाराणसी में बीएचयू के नगर छात्र निकाय ने 21 दिवसीय योग कार्यशाला की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों में शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक संतुलन और स्वस्थ जीवनशैली के लिए जागरूकता बढ़ाना है। उद्घाटन सत्र में प्रो. राजाराम शुक्लऔर प्रो. रंजन कुमार सिंह शामिल हुए।
वाराणसी। बीएचयू के नगर छात्र निकाय की तरफ से सोमवार को 21 दिवसीय योग कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों में शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक संतुलन, तनावमुक्ति एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता विकसित करना है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय प्रमुख प्रो. राजाराम शुक्ल और विशिष्ट अतिथि छात्र अधिष्ठाता प्रो. रंजन कुमार सिंह रहे। इस दौरान डॉ. सुनील चौधरी सहित नगर निकाय के मुख्य संरक्षण प्रो. ललित मोहन अग्रवाल, डॉ. अपाला साहा आदि मौजूद रहे।
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