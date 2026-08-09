भावी पेशेवरों को दिया ‘कॉर्पोरेट मित्र’ प्रशिक्षण
बीएचयू के वाणिज्य संकाय ने ‘कॉर्पोरेट मित्र’ पहल के तहत कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक कॉर्पोरेट कौशल सिखाना और उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाना था। 150 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और ज्ञानचंद्र मिश्रा ने कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू के वाणिज्य संकाय की तरफ से ‘कॉर्पोरेट मित्र’ पहल के अंतर्गत शनिवार को जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक कॉर्पोरेट कौशलों से लैस करना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सेंट्रल काउंसिल के सदस्य सीए ज्ञानचंद्र मिश्रा के साथ सीए केएन गौतम और आईसीएआई वाराणसी शाखा के उपाध्यक्ष सीए विकास द्विवेदी मौजूद थे। वाणिज्य संकाय प्रमुख प्रो. एचके सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उद्योग-अकादमिक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
मुख्य अतिथि सीए ज्ञानचंद्र मिश्रा ने शैक्षणिक और कॅरियर की सफलता में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने आधुनिक करियर मार्गों पर छात्रों का मार्गदर्शन किया, विशेष रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरीशिप के क्षेत्रों में आकर्षक अवसरों की रूपरेखा सामने रखी। अंत में सीए ज्ञानचंद्र मिश्रा ने छात्रों कह जिज्ञासाओं के उत्तर दिए और भावी पेशेवरों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यशाला का संयोजन और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. वंदना श्रीवास्तव ने किया।
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