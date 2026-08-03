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37वीं वाहिनी कानपुर ने जीता हॉकी का फाइनल

By Amit Kumar Varma
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में बीएचयू के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर 29वीं अंतर वाहिनी हॉकी प्रतियोगिता-2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। 37वीं वाहिनी पीएसी ने रोमांचक मुकाबले में मेजबान 36वीं वाहिनी रामनगर को 2-0 से हराया। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर नौशाद खान को सम्मानित किया गया।

37वीं वाहिनी कानपुर ने जीता हॉकी का फाइनल

वाराणसी। बीएचयू के एस्ट्रोटर्फ मैदान में रविवार शाम को 29वीं अंतर वाहिनी हॉकी प्रतियोगिता-2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मैच मेजबान 36वीं वाहिनी रामनगर एवं 37वीं वाहिनी कानपुर के बीच हुआ। रोमांचक मुकाबले में 37वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की। समापन समारोह में सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया। आयोजन सचिव सेनानायक डॉ. अनिल कुमार पांडेय ने टीमों के प्रदर्शन की सराहना की। सर्वोत्तम खिलाड़ी का पुरस्कार नौशाद खान को दिया गया। विजेता एवं उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर उप सेनानायक प्रमोद कुमार यादव, चिकित्सक अवरार अहमद, कैलाश नाथ यादव, सुरेंद्र कुमार, संजय सिंह, राम सिंह, अंकित कुमार सिंह मौजूद रहे।

Amit Kumar Varma

लेखक के बारे में

Amit Kumar Varma

शॉर्ट बायो : अमित वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वर्मा की पहचान वाराणसी में लीडिंग अखबार के क्राइम एवं खेल रिपोर्टर के तौर पर है। उन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं। अगस्त 2017 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अखबार के अलावा डिजिटल कंटेंट के लिए काम किया है। पाठकों की रुचि के अनुसार स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमित ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिन्दुस्तान में स्ट्रिंगर के तौर पर की। मार्च 2013 से अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से जुड़े। वहां पर सिटी डेस्क पर काम करने का अनुभव रहा है। अगस्त 2017 से अब तक दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक (कला वर्ग) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनमें से हर बीट पर कमांड होने के साथ ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
टीवी, ओटीटी, फिल्म, और लाइफस्टाइल विषयों की गहरी समझ है। कई सेलिब्रिटी एवं खेल सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता की होनी चाहिए। पाठकों को प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना चाहिए। ताकि उनका विश्वास न टूटे।


विशेषज्ञता
अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, स्पॉट रिपोर्टिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्टिंग
रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का भी अनुभव
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