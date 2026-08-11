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नए अकादमिक ज्ञान का समाज में संचार जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में ‘भारत अध्ययन की परम्परा’ विषय पर 15 दिनी कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने समाज में ज्ञान का संचार करने का आह्वान किया। कार्यशाला भारतीय संस्कृति, साहित्य और दर्शन सहित कई क्षेत्रों पर विस्तृत विमर्श कर रही है और 31 अगस्त तक चलेगी।

नए अकादमिक ज्ञान का समाज में संचार जरूरी

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र में सोमवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से 15 दिनी राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। ‘भारत अध्ययन की परम्परा : व्यक्ति, विचार और संस्थाएं’ विषयक कार्यशाला में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने सभी केंद्रों का आह्वान किया कि वह सिर्फ संगोष्ठियों-सम्मेलनों तक सीमित न रहें बल्कि समाज को अकादमिक क्षेत्र में नए ज्ञान का संचार करें। कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परम्परा, दर्शन, साहित्य, कला, लोक परम्परा, संस्कृति, संस्थाओं और भारतीय मेधा के विभिन्न आयामों का समग्र अध्ययन और विमर्श करना है। कार्यशाला 31 अगस्त तक हाइब्रिड माध्यम में चलेगी।

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उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि साहित्य, कला, दर्शन, समाज और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग खांचों में देखने के बजाय इनके अंतर्संबंधों को समझते हुए सतत अध्ययन की जरूरत है। मुख्य वक्ता नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि भारत की परम्पराओं, संस्थाओं और व्यक्तियों के योगदान और भारतीय दर्शन को विश्व के सामने प्रस्तुत करने में भारत अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कला संकाय प्रमुख प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने कहा कि भारत अध्ययन का कार्य ‘एकला चलो’ का नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का है।

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