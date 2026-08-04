बीएचू वालों के लिए लगी अलग कतार
बीएचयू परिवार ने सावन के पहले सोमवार पर दर्शन पूजन के लिए पहली बार अलग कतार में लगने की व्यवस्था की। शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहचान पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठाया। सामान्य दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए सुरक्षा और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई।
वाराणसी। सावन के पहले सोमवार पर बीएचयू परिवार के सदस्यों ने अलग कतार में लगकर दर्शन पूजन किया। बीएचयू के लोगों के लिए यह व्यवस्था पहली बार की गई। बीएचयू के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना परिचयपत्र दिखा कर पृथक पंक्ति का लाभ लिया। यहां आने वाले सामान्य दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रॉक्टर, स्वयंसेवी छात्र, महिला-पुरुष सुरक्षाकर्मियों लगातार सक्रिय रहे। हेल्प डेस्क के साथ-साथ इंटरनल इंटेलिजेन्स, आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है।
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