Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब विश्वस्तरीय प्रयोगशालाओं में सीखेंगे विद्यार्थी

By Abhishek Tripathi
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

बीएचयू में विज्ञान के प्रयोग सीखने के लिए छात्रों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। 25 लाख रुपये के प्रस्ताव मांगे गए हैं और 12 सदस्यीय समिति द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यह पहल अनुसंधान एवं नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से है।

अब विश्वस्तरीय प्रयोगशालाओं में सीखेंगे विद्यार्थी

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू में स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र-छात्राएं अब विश्वस्तरीय प्रयोगशाला में विज्ञान के प्रयोग सीखेंगे। बीएचयू ने विभागों की शिक्षण प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक बनाने की पहल की है। इसके अंतर्गत हर प्रयोगशाला के लिए 25 लाख रुपये तक के प्रस्ताव मांगे गए हैं। 12 सदस्यीय कमेटी प्रस्ताव पर विचार कर इसे आगे बढ़ाएगी और कुलपति अंतिम निर्णय लेंगे। इस पहल से बीएचयू की दर्जनों पुरानी प्रयोगशालाएं और वर्कशॉप अत्याधुनिक हो जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत नई अत्याधुनिक शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रयोगशाला-आधारित शिक्षण को सुदृढ़ बनाना और विद्यार्थियों में अनुसंधान एवं नवाचार की क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

सभी प्रयोगशालाओं के पाठ्यक्रम को विश्व के शीर्ष संस्थानों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें नए उपकरण, प्रयोगशाला अवसंरचना, विस्तार के प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया है। प्रस्तावों के मूल्यांकन और प्रारंभिक चयन के लिए सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के प्रो. परिमल दास की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। योजना के तहत विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक प्रस्ताव दे सकेंगे।प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। प्रस्तावों के प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया 21 अगस्त तक पूरी की जाएगी, जबकि चयनित प्रस्तावों की प्रस्तुतियां 29 अगस्त से 3 सितम्बर के बीच आयोजित की जाएंगी। समिति की संस्तुतियों पर कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी अंतिम मुहर लगाएंगे। इस पहल के जरिए विशेष रूप से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं का विकास, अनुभव-आधारित शिक्षा को बढ़ावा, अंतर्विषयी सहयोग को प्रोत्साहन और विद्यार्थियों की अनुसंधान एवं नवाचार गतिविधियों में सहभागिता बढ़ाने का लक्ष्य है।

Abhishek Tripathi

लेखक के बारे में

Abhishek Tripathi

शॉर्ट बायो : अभिषेक त्रिपाठी पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़े हैं। वाराणसी संस्करण के लिए वह शिक्षा जगत और राजनीतिक दल में कांग्रेस बीट कवर करते हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक त्रिपाठी वाराणसी में इससे पहले भी विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षा और राजनीतिक बीट के रिपोर्टर के तौर पर 2021 से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। लगभग पांच वर्ष से इस भूमिका में इन्होंने विशिष्ट अभियान, असर और ऑफबीट खबरें भी शामिल हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की। यहां पहले डेस्क और फिर रिपोर्टिंग में काम किया। रिपोर्टिंग में मेडिकल, रेलवे और अपराध जैसी बीट पर कााम किया। यहां से 2011 में हिन्दुस्तान वाराणसी की सेवाएं शुरू की। अगले छह वर्ष तक प्रशासन और क्राइम रिपोर्टिंग में कई प्रतिमान स्थापित किए। 2016 में दैनिक भास्कर भोपाल से जुड़े और यहां लोकल रिपोर्टिंग से इतर डिजिटल और देश-दुनिया की खबरों की समझ विकसित की। 2020 तक दैनिक जागरण के अलावा विभिन्न डिजिटल और प्रिंट माध्यमों से जुड़े रहने के बाद 2021 में दोबारा हिन्दुस्तान वाराणसी में शिक्षा बीट पर वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

12वीं तक विज्ञान, इसके बाद राजनीति विज्ञान में स्नातक और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ने अभिषेक को जीवन की सभी धाराओं का अनुभव दिया। इसका असर पत्रकारिता में विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग, लेखन और प्रस्तुतिकरण पर दिखा। अभिषेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय एंगल वाली खबरों के लेखन में सिद्धहस्त हैं। प्रशासन और अपराध जगत की खबरों पर भी इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वाराणसी की भौगोलिक समझ और बड़ा सामाजिक दायरा भी इनकी रिपोर्टिंग में काफी मददगार साबित होता रहा है। 2013 से राजनीतिक, प्रशासनिक और विकास के मोर्चे पर बदलते बनारस के हर पहलू को इन्होंने गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। संप्रति शिक्षा जगत में प्री-प्राइमरी से लेकर आईआईटी की तकनीकी दक्षता वाली खबरों को भी लिख सकने में यह सक्षम रिपोर्टर हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

अभिषेक फिल्म, ट्रेंड्स, यूथ और लाइफस्टाइल विषयों पर भी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए भी वह प्रसिद्ध हैं। बीते वर्षों में अपने अखबार के लिए इन्होंने कई विशेष कवरेज, इंटरव्यू, सीरीज प्लान किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता में विश्वसनीयता और नयापन जरूरी है। इसके साथ ही खबरों का लेखन और प्रस्तुतीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुद्दों की समझ और उनकी सटीक प्रस्तुति पाठक को समाचार पर ठहरने और बाद में उसकी चर्चा करने पर विवश करती है।


विशेषज्ञता
प्रशासनिक और राजनीतिक कवरेज
अपराध और मानवीय एंगल के समाचारों में सिद्धहस्तता
फिल्म स्टार, साहित्यकार और राजनीतिज्ञों के विशेष साक्षात्कार
शिक्षा, धर्म संस्कृति और ऑफबीट खबरें
डेस्क पर खबरों का संपादन और पेजमेकिंग

और पढ़ें
Varanasi Latest News Varanasi News BHU
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।