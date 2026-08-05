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ईरानी गैंग ने पार की थी 60 लाख की चांदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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भोपाल के ईरानी गैंग के चार सदस्यों ने 16 जुलाई को 60 लाख रुपये की चांदी की चोरी की थी। मुठभेड़ में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और चोरी में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया है।

ईरानी गैंग ने पार की थी 60 लाख की चांदी

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। भोपाल के ईरानी गैंग के चार शातिरों ने गत 16 जुलाई को राजादरवाजा (चौक) में 60 लाख रुपये मूल्य की चांदी की उचक्कागीरी की थी। उन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का सदस्य बताते हुए सराफा कारोबारी को अरदब में लिया और 26 बट्टियों के रूप में 27.327 किलो ग्राम चांदी ले उड़े थे। यह खुलासा गैंग के दो सदस्यों ने किया जिन्हें पुलिस और एसओजी टीम ने सोमवार रात लौटूबीर (लंका) में मुठभेड़ में धर दबोचा था।

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पुलिस मुठभेड़

मुठभेड़ में दोनों शातिरों के पैर में गोली लगी है जबकि शातिरों की फायरिंग से एसओजी प्रभारी गौरव सिंह भी घायल हो गए। उनके दाहिने हाथ में गोली लगी है। वारदात में शामिल दो अन्य शातिरों के साथ गिरोह के बाकी सदस्य पुलिस के रडार पर आ गए हैं, उनकी तलाश शुरू है। मीडिया को ईरानी गैंग के कारनामों की जानकारी मंगलवार को एडीसीपी काशी जोन वैभव बांगर, एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने पुलिस लाइन सभागार में दी।

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गिरफ्तार किए गए आरोपी

पुलिस मुठभेड़ में हत्थे चढ़े शातिरों में भोपाल में अमन कॉलोनी की ईरानी बस्ती (निशातपुरा) का मो. अली उर्फ शाबिर हसन और मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पिपरिया (पंचमढ़ी रोड) का माशाउल्लाह है। मो. अली भी मूल रूप से पिपरिया का ही रहने वाला है। इनके पास से उचक्कागीरी की चार किलो चांदी की चार बट्टियां, 15020 नगद, दो तमंचे, चार कारतूस और तीन खोखा बरामद हुआ है। मो. अली उर्फ शाबिर हसन के खिलाफ जयपुर के माणक चौक तथा दिल्ली के प्रसाद नगर और करोलबाग थानों में लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भोपाल के ईरानी गैंग ने किस वारदात को अंजाम दिया?
भोपाल के ईरानी गैंग ने 16 जुलाई को 60 लाख रुपये मूल्य की चांदी की उचक्कागीरी की थी।
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