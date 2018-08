भीमा कोरेगांव हिंसा: पुणे पुलिस ने एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को ट्रांजिट रिमांड पर लिया

पुणे पुलिस ने माओवादियों से जुड़ाव के संदेह में देश भर में नामी कार्यकर्ताओं के आवास पर आज तलाशी ली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले साल पुणे में एक कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र के कोरेगांव भीमा गांव में हुई हिंसा की जांच के तहत छापे मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में वामपंथी कार्यकर्ता और कवि वरवर राव, मुंबई में कार्यकर्ता वेरनोन गोन्जाल्विस और अरूण फरेरा, छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और दिल्ली में रहने वाले सिविल लिबर्टीज के कार्यकर्ता गौतम नवलखा के घरों की तलाशी ली गयी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पुणे पुलिस ने गौतम नवलखा को 30 अगस्त तक ट्रांजिट रिमांड पर लिया है।

#BhimaKoregaon violence case: Pune Police has got transit remand till 30th August of activist Gautam Navlakha.