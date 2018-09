भीमा कोरेगांव केस: SC ने गिरफ्तार पांचों कार्यकर्ताओं की नजरबंदी 12 सितंबर तक बढ़ाई

भीमा कोरेगांव मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की नजरबंदी बढ़ा दी है। गिरफ्तार पांचों कार्यकर्ताओं को घर में 12 सितंबर तक नजरबंद रखा जाएगा।

भाषा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामले की सुनवाई अदालत में रहो रही हो तो महाराष्ट्र सरकार अपनी पुलिस को ज्यादा जिम्मेदार होने का निर्देश दे। कोर्ट ने पुणे पुलिस के एसीपी के बयानों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि वह अदालत पर आक्षेप लगा रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इन कार्यकर्ताओं को नजरबंद रखने से इस मामले की जांच प्रभावित होगी।

Bhima Koregaon case: Supreme Court extended the house arrest of five arrested activists till September 12. pic.twitter.com/T6HbOXvGCx