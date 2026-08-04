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दिल्ली रैली में मढ़ौरा से जाएंगे 100 किसान-मजदूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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फोटो - 4 मढ़ौरा के ओल्हनपुर में मंगलवार को भाकपा की बैठक में शामिल भाकपा के जिलाध्यक्ष रामबाबू सिंह व अन्यस्ट पार्टी मढ़ौरा अंचल परिषद की अत्यावश्यक बैठक ओल्हनपुर में मंगलवार को संजय कुमार की अध्यक्षता...

दिल्ली रैली में मढ़ौरा से जाएंगे 100 किसान-मजदूर

फोटो - 4 मढ़ौरा के ओल्हनपुर में मंगलवार को भाकपा की बैठक में शामिल भाकपा के जिलाध्यक्ष रामबाबू सिंह व अन्य मढ़ौरा। एक संवाददाता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मढ़ौरा अंचल परिषद की अत्यावश्यक बैठक ओल्हनपुर में मंगलवार को संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक की चर्चा

बैठक में आगामी 1 सितंबर को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विशाल रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मढ़ौरा से 100 किसान एवं मजदूर रैली में भाग लेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

जिला सचिव का संबोधन

बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के जिला सचिव रामबाबू सिंह ने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। आम लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए व्यापक जनआंदोलन की आवश्यकता है और 1 सितंबर की दिल्ली रैली इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया।

उपस्थिति

बैठक में भरत राय, प्रो भूपेश भीम, प्रो रजाक हुसैन, संजय कुमार सिंह, जमादार राय, एसबी राम, संजीव सिंह, विजय राय, मिथुन कुमार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किस तारीख को रैली आयोजित करने की योजना बनाई गई?
बैठक में 1 सितंबर को दिल्ली में रैली आयोजित करने की योजना बनाई गई।
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