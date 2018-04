LIVE: आज भारत बंद की अफवाह, पुलिस अलर्ट, कई शहरों में इंटरनेट व एसएमएस सेवा बंद

देश के इतिहास में संभवत: पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नामचीन संगठन के आह्वान के बिना ही आज (मंगलवार को) देशव्यापी बंद होने की सनसनी फैली हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों-सूचनाओं के मुताबिक 10 अप्रैल को भारत बंद है। संभावित बंद के मद्देनजर सोमवार को देश का गृह मंत्रालय भी आगे आया। उसने सुरक्षा चाक-चौबंद रखने और हिंसा रोकने के लिए सभी राज्यों को परामर्श (एडवायजरी) जारी कर दिया।

व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक से फैली इस सनसनी

व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक से फैली इस सनसनी का आलम यह कि बंद के आह्वान को देखते हुए कहीं ऐहतियातन एसएमएस-इंटनरेट सेवाएं बंद कर दी गईं, तो कहीं स्कूल-बाजार बंद रखने के ऐलान के साथ धारा-144 लागू कर दी गई। बंद का आह्वान किस संगठन ने किया, इसकी आधिकारिक जानकारी किसी भी राज्य सरकार या जिला प्रशासन के पास नहीं है।

बिहार की बात करें तो एक संगठन ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन की घोषणा की है। हालांकि सभी थाने अलर्ट पर हैं और कई स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

लाइव अपडेट्स

8.30 AM: मेरठ में भारत बंद का असर नहीं। नौकरी और शिक्षा में जाति आधारित आक्षरण के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एडवायजरी जारी कर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिये थे।

No impact of #BharatBandh call seen as yet in Meerut. MHA had issued an advisory that some groups would be protesting against caste-based reservations in jobs and education. pic.twitter.com/E2ovRWjrDd