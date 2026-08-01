गंभीर रोगों में मानसिक संबल का आधार बन रहा भक्तामर स्तोत्र
आशियाना जैन मंदिर में भक्ताम्बर स्तोत्र का जाप मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को इसके लाभों के बारे में बताया। वर्तमान में विभिन्न शहरों में कैंसर जैसे रोगियों के मानसिक सशक्तिकरण के प्रयासों में भक्ताम्बर स्तोत्र का उपयोग किया जा रहा है।
हीलिंग केन्द्रों पर आत्मबल व मन को शांत करने के लिए होता है भक्ताम्बर स्तोत्र का जाप लखनऊ, संवाददाता।आशियाना जैन मंदिर में शनिवार को पावन वर्षायोग (चातुर्मास) के तहत उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ताम्बर स्तोत्र के महत्व को बताया। वहीं दोपहर में आयोजित संस्कार पाठशाला में करीब एक सौ बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए।विशेष प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि भक्ताम्बर स्तोत्र के नियमित पाठ व ध्यान से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और घर-परिवार में सुख-शांति का वातावरण निर्मित होता है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु सहित देश के विभिन्न शहरों में भक्ताम्बर स्तोत्र के ध्यान व आध्यात्मिक साधना के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के मानसिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
इससे रोगियों में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास व जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होने में सहायता मिलती है। आचार्य जी ने बताया कि वर्तमान समय में विभिन्न ध्यान व हीलिंग केंद्रों पर भी भक्ताम्बर स्तोत्र के माध्यम से मन को शांत और इच्छाशक्ति को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है।
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