भाकपा का एक को दिल्ली कूच का आह्वान

बैठक में प्रमुख निर्णय लिए गए जिसमे 6 से 15 अगस्त तक जनसंपर्क और पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला परिषद और अंचल परिषद के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। साथ ही 1 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली विशाल रैली में सीतामढ़ी एवं शिवहर से हजारों की संख्या में पार्टी साथी ट्रेन के माध्यम से दिल्ली कूच करेंगे।

चुनाव एवं आंदोलन में संकल्प

बैठक में आगामी तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में वर्तमान विधान पार्षद प्रो. संजय कुमार सिंह को पुनः भारी बहुमत से जिताकर उच्च सदन में भेजने का दृढ़ संकल्प लिया गया।छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ राज्य सचिव कॉमरेड रामनरेश पांडेय ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 1 सितंबर को दिल्ली चलना आवश्यक है। देश में अब बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। बैठक में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद प्रो. संजय कुमार सिंह ने कहा कि सदन के भीतर और सड़क पर शिक्षकों के अधिकारों की मुखरता से लड़ाई लड़ रहा हूं। समान हक-अधिकार की यह लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। बैठक में पार्टी प्रभारी सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य का. मिथिलेश झा सीतामढ़ी जिला सचिव का.जयप्रकाश राय, शिवहर जिला सचिव का.रामनरेश सिंह, शत्रुघन सहनी,जगनारायण साह, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राज्य सचिव,मो. गयासुद्दीन,महेश झा,उमाशंकर प्रसाद सिंह, विजय कुमार शुक्ला, आलोक कुमार, सुरेन्द्र कुमार, संजीव ठाकुर,नवीन कुमार सिंह,श्रीप्रकाश पूर्वे, गिरेंद्र मिश्रा,रामेश्वर मंडल, रविशंकर ठाकुर,सोनेलाल सहित दर्जनों लोग शामिल थे।