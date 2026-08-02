भाकपा का एक को दिल्ली कूच का आह्वान
रघुनाथ प्रसाद सीतामढ़ी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की एक बैठक में आगामी चुनावों और आंदोलन की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान 6 से 15 अगस्त तक जनसंपर्क और पदयात्रा का आयोजन किया जाने का निर्णय लिया गया। 1 सितंबर को दिल्ली में विशाल रैली में लाखों की संख्या में पार्टी साथी शामिल होंगे।
रघुनाथ प्रसाद सीतामढ़ी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की सीतामढ़ी व शिवहर जिला परिषद की एक संयुक्त बैठक शनिवार को का. केदार शर्मा एवं का. सच्चिदानंद सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में मेहसौल चौक स्थित ‘शहीद चंद्रनाथ भवन’ में हुई।
बैठक का निर्णय
बैठक में प्रमुख निर्णय लिए गए जिसमे 6 से 15 अगस्त तक जनसंपर्क और पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला परिषद और अंचल परिषद के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। साथ ही 1 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली विशाल रैली में सीतामढ़ी एवं शिवहर से हजारों की संख्या में पार्टी साथी ट्रेन के माध्यम से दिल्ली कूच करेंगे।
चुनाव एवं आंदोलन में संकल्प
बैठक में आगामी तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में वर्तमान विधान पार्षद प्रो. संजय कुमार सिंह को पुनः भारी बहुमत से जिताकर उच्च सदन में भेजने का दृढ़ संकल्प लिया गया।छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ राज्य सचिव कॉमरेड रामनरेश पांडेय ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 1 सितंबर को दिल्ली चलना आवश्यक है। देश में अब बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। बैठक में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद प्रो. संजय कुमार सिंह ने कहा कि सदन के भीतर और सड़क पर शिक्षकों के अधिकारों की मुखरता से लड़ाई लड़ रहा हूं। समान हक-अधिकार की यह लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। बैठक में पार्टी प्रभारी सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य का. मिथिलेश झा सीतामढ़ी जिला सचिव का.जयप्रकाश राय, शिवहर जिला सचिव का.रामनरेश सिंह, शत्रुघन सहनी,जगनारायण साह, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राज्य सचिव,मो. गयासुद्दीन,महेश झा,उमाशंकर प्रसाद सिंह, विजय कुमार शुक्ला, आलोक कुमार, सुरेन्द्र कुमार, संजीव ठाकुर,नवीन कुमार सिंह,श्रीप्रकाश पूर्वे, गिरेंद्र मिश्रा,रामेश्वर मंडल, रविशंकर ठाकुर,सोनेलाल सहित दर्जनों लोग शामिल थे।
पूछे जाने वाले प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें