मुनेन्द्र सिंह काकरान का निष्कासन रहेगा बरकरार: सुनील प्रधान
-बोले जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान- पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव के अधिकार क्षेत्र में नहीं बहाल करना भाकियू जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान ने कहा कि मुनेन्द्र सि
भाकियू जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान ने कहा कि मुनेन्द्र सिंह काकरान का निष्कासन बरकरार रहेगा। हाईकमान के आदेश है कि जिले में पदाधिकारी का निष्कासन और बहाल करना जिलाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव कुलदीप सिंह के अधिकार क्षेत्र में बहाल करना नहीं है। शनिवार को भाकियू जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान के आवास पर बैठक का आयोजन हुआ था। बैठक में सर्वसम्मति से जिला उपाध्यक्ष चौधरी लुधियान सिंह को पद मुक्त करने तथा मुनेन्द्र सिंह काकरान व हेमेन्द्र कुमार उर्फ फौजी को संगठन से निष्कासित किया गया था। इसक उपरांत पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव कुलदीप सिंह ने मुनेन्द्र सिंह काकरान को बहाल कर दिया।
इसे लेकर भाकियू संगठन में चर्चाएं होने लगी। चर्चाओं पर विराम लगाते हुए जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान ने कहा कि मुनेन्द्र सिंह काकरान का निष्कासन बरकरार रहेगा। हाईकमान के आदेश के कि जिले में पदाधिकारी का निष्कासन और बहाल करना सिर्फ जिलाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव कुलदीप सिंह के अधिकार क्षेत्र में बहाल करना नहीं है। कुलदीप सिंह ने कैसे मुनेन्द्र सिंह काकरान को बहाल किया इसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी।------------------
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें