Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीजीपी से भाकियू तोमर की वार्ता, इकरा हत्याकांड समेत 31 बिंदुओं पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

रुड़की। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात

डीजीपी से भाकियू तोमर की वार्ता, इकरा हत्याकांड समेत 31 बिंदुओं पर चर्चा

रुड़की। भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर इकरा हत्याकांड, लक्सर गोलीकांड समेत 31 बिंदुओं पर वार्ता की। बैठक में डीजीपी ने इकरा हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, लक्सर गोलीकांड की निष्पक्ष जांच, पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन के फोन रिसीव करने, वाहन जांच के दौरान ऑनलाइन दस्तावेज मान्य करने तथा पुलिस के व्यवहार में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। वार्ता के बाद चौधरी संजीव तोमर ने संतुष्टि जताई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी, युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चौहान, जिला अध्यक्ष संदीप चौहान, मुकेश गुर्जर, दीपक तोमर, हीरा बालियान, वंश आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:भाकियू को डीजीपी ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
ये भी पढ़ें:भाकियू (तोमर) ने उठाई इकरा हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।