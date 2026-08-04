विभावि में स्नातक की कक्षाएं एक साथ सभी महाविद्यालयों में शुरू

हजारीबाग, शिक्षा प्रतिनिधि। विभावि के सभी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम समसत्र की कक्षाएं 3 अगस्त से शुरू गई है। सभी कालेजों को विवि ने निर्देशित किया है कि वर्ग प्रारंभ होने के एक सप्ताह के अंदर दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित कर ले। उक्त जानकारी नामांकन कोषांग के नोडल पदाधिकारी डॉ इंद्रजीत कुमार ने दी। बताया कि अभी तक प्रथम और द्वितीय मेधा सूची के विरुद्ध नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 53031 आवेदन समर्पित हुआ था । जिसमें सर्वाधिक 29144 नामांकन हुए हैं। विभावि में कन्वर्जन दर 55 प्रतिशत रहा। जबकि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में यथा सिद्धू कानून मुर्मू विश्वविद्यालय में 41 तथा रांची विश्वविद्यालय में 30 प्रतिशत दर्ज किया गया है।अभी

तक नामांकन तथा कन्वर्जन के मामले में विभावि प्रथम स्थान पर है । कहा कि स्नातक में नामांकन के लिए तृतीय मेधा सूची का प्रकाशन 6 अगस्त को संभव है। 6 से 10 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और इसके बाद नामांकन के लिए 6 से 11 अगस्त प्रस्तावित है। इधर जिन विषयों में एवं जिन महाविद्यालयों में स्थान रिक्त रह गए हैं उनमें पुनः आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी उन महाविद्यालयों में तथा उन विषयों में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पूर्व में किसी विषय में नामांकन के लिए आवेदन किसी महाविद्यालय के लिए किया था लेकिन नामांकन के लिए चयन नहीं हो पाया वह अब विषय बदलकर या महाविद्यालय बदल कर पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नामांकन प्रक्रिया की सफलता के लिए नामांकन कोषांग में एक सहायक दीपू कुमार बिना लाग-लपेट के जमकर मशक्कत करते दिख रहे हैं।