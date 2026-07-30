शामली के लिए पवित्र कलश लेकर लौटे बादल गौतम
शामली। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष बादल गौतम ने गुरु पूर्णिमा पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के समरसता संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने पवित्र कलश ग्रहण कर कलश यात्रा की शुरुआत की, जिसमें सामाजिक समरसता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। गौतम ने संत की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने का दायित्व भी बताया।
शामली। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष बादल गौतम ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के गोवर्धनपुर में आयोजित संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के समरसता संकल्प अभियान कलश बंधन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने जनपद शामली के लिए पवित्र कलश ग्रहण कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया।कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शामली का प्रतिनिधित्व करते हुए बादल गौतम ने पवित्र कलश प्राप्त किया और सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बादल गौतम ने कहा कि यह अवसर उनके लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है।
उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के विचार समाज में समानता, भाईचारे और समरसता की भावना को मजबूत करते हैं। उनकी शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।
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