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जलशक्ति मंत्री कल तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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भाजपा 13 अगस्त को काशी विद्यापीठ से सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का आयोजन जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह करेंगे। इसमें कई गणमान्य व्यक्ति, छात्र और खिलाड़ी शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा नेताओं की अगुवाई में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं।

जलशक्ति मंत्री कल तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे

वाराणसी, विशेष संवाददाता। भाजपा 13 अगस्त को काशी विद्यापीठ से सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह अपराह्न तीन बजे विद्यापीठ के गेट-3 पर यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें शहर के जनप्रतिनधि, पार्टी नेता, सभ्रांतजन एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि, छात्र और खिलाड़ी आदि भाग लेंगे। यह जानकारी भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने मंगलवार को गुलाबबाग स्थित पार्टी कार्यालय में सभी मोर्चों एवं व्यापारी, आर्किटेक्ट, डॉक्टर-शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक में दी। यात्रा का 12 स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। यात्रा का संयोजक मधुकर चित्रांश जबकि सह संयोजक साधना वेदांती, मधुप सिंह एवं बृजेश चौरसिया को बनाया गया है। बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट शिशिर वाजपेयी, प्रमुख उद्यमी आरके चौधरी, अजीत सिंह बग्गा, रमेश भारद्वाज, चंद्रनाथ मुखर्जी, राकेश जैन, पूजा दीक्षित, पवन अग्रवाल, सतीश मिश्रा, रोटेरियन संजय अग्रवाल, डॉ. अशोक राय, आत्मा विश्वेश्वर, देवेंद्र मौर्य एवं महेंद्र सिंह गौतम आदि मौजूद रहे。

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ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे दिन भी यात्रा निकली

चिरईगांव, पिंडरा, सेवापुरी, रोहनिया एवं कछवांरोड आदि ग्रामीण इलाकों में भाजपा नेताओं की अगुवाई में मंगलवार को दूसरे दिन भी तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। सेवापुरी संवाद के अनुसार बनौली इंटर कालेज परिसर से निकली यात्रा की अगुवाई भाजपा जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल ने किया। समापन राष्ट्र वीर निहाला सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। उनके साथ प्रदेश मंत्री राकेश बिंद, भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक सुजीत सिंह उर्फ डॉक्टर, सेवापुरी विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल, सुनीता सिंह, संदीप सिंह ‘मिंटू’, हर्षवर्धन सिंह, अजय सिंह मुन्ना, रामविलास पटेल, बीडीओ राजेश सिंह भी रहे। कछवांरोड संवाद के अनुसार भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कछवांरोड में भी यात्रा निकाली। भगवती चित्र मंदिर से शुरू यात्रा कछवां रोड बाजार से होते हुए कछवां-कपसेठी मार्ग पर समाप्त हुई।

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