जलशक्ति मंत्री कल तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे

वाराणसी, विशेष संवाददाता। भाजपा 13 अगस्त को काशी विद्यापीठ से सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह अपराह्न तीन बजे विद्यापीठ के गेट-3 पर यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें शहर के जनप्रतिनधि, पार्टी नेता, सभ्रांतजन एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि, छात्र और खिलाड़ी आदि भाग लेंगे। यह जानकारी भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने मंगलवार को गुलाबबाग स्थित पार्टी कार्यालय में सभी मोर्चों एवं व्यापारी, आर्किटेक्ट, डॉक्टर-शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बैठक में दी। यात्रा का 12 स्थानों पर पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। यात्रा का संयोजक मधुकर चित्रांश जबकि सह संयोजक साधना वेदांती, मधुप सिंह एवं बृजेश चौरसिया को बनाया गया है। बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट शिशिर वाजपेयी, प्रमुख उद्यमी आरके चौधरी, अजीत सिंह बग्गा, रमेश भारद्वाज, चंद्रनाथ मुखर्जी, राकेश जैन, पूजा दीक्षित, पवन अग्रवाल, सतीश मिश्रा, रोटेरियन संजय अग्रवाल, डॉ. अशोक राय, आत्मा विश्वेश्वर, देवेंद्र मौर्य एवं महेंद्र सिंह गौतम आदि मौजूद रहे。