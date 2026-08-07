हर घर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने पर मंथन
फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कैंट विधानसभा में भाजपा के स्वामी विवेकानंद मंडल की शुक्रवार को हुई मासिक संगठनात्मक बैठक में तिरंगा यात्रा एवं 'हर घ
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कैंट विधानसभा में भाजपा के स्वामी विवेकानंद मंडल की शुक्रवार को हुई मासिक संगठनात्मक बैठक में तिरंगा यात्रा एवं 'हर घर तिरंगा अभियान' को सफल बनाने पर मंथन किया गया।बैठक में विधायक सविता कपूर, मंडल अध्यक्ष राहुल चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि अगामी 9 अगस्त को निकलने वाली तिरंगा यात्रा एवं 'हर घर तिरंगा अभियान' को जन-जन तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को अभियान को प्रत्येक बूथ एवं शक्ति केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। सविता कपूर ने कहा कि राष्ट्रभक्ति, संगठन की मजबूती और जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी की पहचान है।
बैठक में महानगर महामंत्री विजेंद्र थपलियाल, प्रदेश प्रवक्ता हनी महेश पाठक, महानगर उपाध्यक्ष राजेश कम्बोज, रणजीत सेमवाल, हैप्पी शर्मा, संजय अरोड़ा, प्रवीण नेगी, मनीष पाल, स्पर्श तलवार अनुभव सिंह पोखरियाल मौजूद रहे।
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