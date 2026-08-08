प्रवासी उत्तराखंडियों को अपने रीति रिवाजों से जोड़ेगा भाजपा का धर्म प्रकोष्ठ

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा के धर्म-संस्कृति, मठ, धर्मशाला प्रकोष्ठ की एक बैठक शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित चौहान निवास पर हुई बैठक में रक्षाबंधन के बाद गढ़वाल और कुमाऊं में प्रकोष्ठ के दो बड़े सम्मेलन करवाने का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी संस्कृति, संस्कारों, रीति रिवाजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।प्रकोष्ठ संयोजक आचार्य शिव प्रसाद ममगांई की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया गढ़वाल मंडल का सम्मेलन ऋषिकेश में और कुमाऊं मंडल का सम्मेलन हल्द्वानी में किया जाएगा। दोनों सम्मेलनों में वरिष्ठ संतों और आचार्यों का विशेष सम्मान भी किया जाएगा।

पहाड़ों में रिवर्स पलायन के लिए स्थानीय देवी देवताओं के पूजन विशेष वार्षिक पूजनों के विशेष आयोजन के लिए स्थानीय पुजारियों और भक्तों को प्रेरित किया जाएगा। ताकि प्रवासी पूजा अनुष्ठानों में शामिल हों और उनको रिवर्स पलायन के लिए प्रेरित किया जा सके। कांवड़ यात्रा सहित देव डोलियों की यात्राओं और अन्य धार्मिक यात्राओं में भी धर्म-संस्कृति, मठ, मंदिर,धर्मशाला प्रकोष्ठ की सहभागिता बढ़ाने, स्थानीय नदियों, जल स्रोतों के आस पास आरती एवं स्वच्छता अभियान चलाने के विषय पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश सह संयोजक डॉ. विपिन जोशी, सह संयोजक घनश्याम शर्मा, शेखर श्रीवास्तव, सौरव रणाकोटी, जिला संयोजक सुमेधा पुरोहित, आचार्य भानु प्रसाद ममगांई, दिग्विजय सिंह चौहान, मीना चौहान, दीपा चौहान, शिवेंद्र चौहान, आचार्य संदीप बहुगुणा, आचार्य संदीप भट्ट, आचार्य दिवाकर भट्ट, अनिल चमोली, दीपक नौटियाल, आदि लोग उपस्थित रहे।