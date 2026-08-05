‘हर घर तिरंगा’ अभियान को सफल बनाने पर भाजपा की कार्यशाला
भाजपा कानपुर ग्रामीण ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला कार्यशाला का आयोजन किया। 11 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया। यह अभियान राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए है। विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनायी गयी है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। भाजपा कानपुर ग्रामीण ने मंगलवार को गंगा बैराज स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर जिला कार्यशाला हुई। इसमें 11 से 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान को बूथ स्तर तक संचालित करने की रणनीति बनी। मुख्य अतिथि कन्नौज के पूर्व जिलाध्यक्ष और जिला प्रवासी नरेंद्र राजपूत, जिला प्रभारी राधेश्याम पांडेय ने कार्यकर्ताओं से हर घर, प्रतिष्ठान और कार्यालयों पर तिरंगा फहराने के लिए जनजागरण अभियान चलाने का आह्वान किया। ग्रामीण के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ अब राष्ट्रीय जनआंदोलन का रूप ले चुका है और इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करना है।
10 से 12 अगस्त तक मंडल स्तर पर तिरंगा यात्राएं, 13 अगस्त को जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर मौन जुलूस और संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। शहीदों और वीर सैनिकों के परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, जेपी कटियार, समरजीत सिंह, वेदव्रत सचान आदि रहे।
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